Bergische Tanztage in Hückeswagen Ausdrucksstarke Tanzvielfalt im Forum

Gut 300 hochkarätige Beiträge waren am Samstag und Sonntag im Minutentakt auf der Forumsbühne zu sehen. Jeweils von 9.20 bis 19.30 Uhr gab es ein durchgetaktetes Programm, das viel logistische Planung erforderte. Jeder der beiden Veranstaltungstage war in vier Blöcke unterteilt, nach denen die jeweiligen Sieger geehrt wurden. MoMo-Inhaberin Nicole Helder und Hip-Hop-Trainerin Xenia Pil hatten trotz der Stresssituation immer ein offenes Ohr für jegliche anfallende Frage. Sie erhielten zudem viel Unterstützung vom 15-köpfigen Organisationsteam sowie von den älteren Tanzschülern und deren Eltern, die das Catering übernommen, Pokale, Urkunden und Medaillen verteilt hatten. Dafür nahmen die MoMo-Schüler selbst nicht an dem Wettbewerb teil, sondern überließen den Gästen den Vortritt. Ihren eigenen Auftritt hatten sie bei einer Benefiz-Gala am Freitagabend im Forum vor mehr als 400 Zuschauern.