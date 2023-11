Bilanz für das Ausbildungsjahr 2023 Ausbildungsmarkt in Oberberg schrumpft leicht

Auch im Handwerk wurden laut der Kreishandwerkerschaft in Oberberg minimal weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als im vergangenen Jahr. Besorgniserregend sei das laut Hauptgeschäftsführer Marcus Otto jedoch nicht, denn die Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sei dennoch zufriedenstellend. „Vor allem Berufe, die sich auch mit Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz oder Energiewende befassen, können in diesem Jahr ein sattes Plus verzeichnen“, berichtet Otto. So seien vor allem bei Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Dachdeckern die Zahlen nach oben gegangen. Einen Anstieg gab es außerdem bei Bäckereifachverkäufern, Zimmerern und Metallbauern.