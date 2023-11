Hückeswagener Unternehmen positioniert sich neu Aus „proroll“ wird „Northcomp“

Der 50. Geburtstag ist für viele Menschen ein einschneidendes Erlebnis. Sie blicken auf ihr bisheriges Leben zurück, schauen nach vorne, ziehen eine erste Bilanz. So war es auch bei Stefan Fornahl vor sechs Jahren. Wo kommst Du her? Wo stehst Du heute? Was möchtest Du unternehmerisch noch erreichen? Dabei fiel ihm der Name seines Unternehmens auf: „proroll“. Alles rund um Rollen. „Das war 1986 bei der Gründung auch so“, erinnert sich der Geschäftsführer und alleinige Inhaber des Unternehmens an der Heinrich-Schicht-Straße. Doch bis heute hat sich das Produktportfolio deutlich erweitert. Und deshalb musste auch ein neuer Name her: Northcomp.