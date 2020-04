Aufruf an die Hückeswagener : Schicken Sie uns Ihre Fotos der Hoffnung

Aufruf an die Hückeswagener

Hückeswagen Schicken Sie uns Ihre Bilder, die hoffnungsfroh und zuversichtlich stimmen sollen, ein. Damit andere auch einen Grund zur Freude in schweren Zeiten haben

Karneval, der Inbegriff der Ausgelassenheitund des Zusammenhalts ist gerade einmal acht Wochen her. Doch wegen der anschließenden Einschränkungen in der Corona-Krise hat sich das Leben grundsätzlich verändert, das nunviele unbekannte Sorgen bereithält: Bleiben meine Angehörigen und Freunde gesund? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Werden Geschäftsleute und Wirte die wochenlangen Schließungen überleben? Wann hat der ganze Irrsinn endlich ein Ende?