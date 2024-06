Aufkommensneutrale Hebesätze für Hückeswagen Individuelle Steuerbelastung verändert sich teils sehr deutlich

In Sachen Grundsteuer ist in NRW ein wenig Klarheit geschaffen worden: Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) unterrichtete am Donnerstag alle 396 Städten und Gemeinden darüber, welche Hebesätze sie beschließen müssten, damit ab dem kommenden Jahr ihre Einnahmen aus der neuen Grundsteuer nicht einbrechen. Sogleich stellte die Finanzverwaltung für jede Kommune fiktive Hebesätze zur Verfügung, mit denen die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt würde. „Die Kommune würde mit diesen Hebesätzen insgesamt die gleichen Einnahmen aus der Grundsteuer erzielen wie bisher“, teilt Stefanie Adam, Vorsteherin des auch für Hückeswagen zuständigen Finanzamtes Wipperfürth, mit.