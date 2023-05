Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Hückeswagen Aufbruchstimmung für die Altstadt

Die Mitarbeiter der Agentur seien immer wieder in der Schloss-Stadt unterwegs gewesen und hätten sich ein Bild gemacht. Das Fazit passe genau ins Bild. „Hückeswagen ist – gerade für uns Rheinländer – eine sehr schöne, bergische Kleinstadt, die für Touristen sehr interessant sein könnte – wenn es genügend Möglichkeiten für sie geben würde, ihr Geld loszuwerden“, sagte Schild. Denn das würden Touristen in aller Regel wollen – entweder in der Gastronomie und in Hotels oder Pensionen. Oder in den Geschäften. „Das Ziel muss sein, eine Art ‚gedankliches Leitbild‘ für die Stadt zu erstellen. Eine kleine Stadt ist im Grunde genommen auch nichts anderes als ein Viertel in einer Großstadt – bestenfalls ein funktionierendes Viertel“, sagte Schild.