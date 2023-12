Helios-Klinik in Wipperfürth Auch Hückeswagenerin startet Pflegeausbildung

Ein spannender neuer Lebensabschnitt: Erwartungsvolle Vorfreude und auch ein wenig Respekt vor dem Klinikalltag steht in ihren Gesichtern – 14 Auszubildende starteten im Dezember an der Helios-Klinik in Wipperfürth in den praktischen Teil der Pflegeausbildung. Vor ihnen liegen 2100 theoretische und 2500 praktische Unterrichtsstunden. Unter den neuen Azubis kommt eine aus Hückeswagen, die anderen aus Wipperfürth, Marienheide, Halver, Lindlar, Lüdenscheid und Waldbröl.