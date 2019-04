Geschäftsbericht des Bildungsbüros Oberberg : Auch Hückeswagener Kitas bekommen Bücherboxen

Hückeswagen/Oberberg Aufgabe des Bildungsnetzwerks Oberberg ist es, insbesondere die Kindertagesstätten und die Schulen in ihrer Arbeit zu unterstützen, und Angebote zu schaffen, die untereinander abgestimmt sind und die ein einzelner Partner in dieser Form alleine nicht hätte realisieren können.

„Gemeinsame Zielsetzung aller Aktivitäten ist es, insbesondere die Kindertagesstätten und die Schulen in ihrer Arbeit zu unterstützen, und Angebote zu schaffen, die untereinander abgestimmt sind und die ein einzelner Partner in dieser Form alleine nicht hätte realisieren können“ , sagt Anke Koester, Leiterin des Bildungsbüros. Als Geschäftsstelle des Netzwerkes übernimmt das Bildungsbüro die Aufgabe, die Zusammenarbeit der regionalen Akteure zu moderieren und zu koordinieren – so zum Beispiel im Bereich der Sprachbildung und der MINT-Förderung.

Hier konnten 2018 in enger Zusammenarbeit mit diversen Partnern allen Kindertagesstätten in Oberberg eine speziell auf die Region zusammengestellte Bücherkiste zur Verfügung gestellt werden. Hiervon und von der Schulung zum Einsatz der Bücherkiste in den Kindertagesstätten haben bislang 95 Kindertagesstätten in Oberberg profitiert.