Dietmar Persian beim Ministerpräsidenten Auch Hückeswagener Bürgermeister sieht „dramatische Lage“

Die Stimme von Dietmar Persian klingt ernst. Voller Sorge und Angst. Am späten Mittwochnachmittag hat auch der Hückeswagener Bürgermeister einen Termin bei NRW-Ministerpräsident. Hendrik Wüst (CDU) in Düsseldorf. Der stellvertretende Sprecher der parteilosen Bürgermeister gehört zu einer Delegation von etwa 20 Vertretern des Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes, die einen Brief an Wüst überreichen. Ein Brief, der um Unterstützung bittet, aber auch droht. Denn die Städte fühlen sich von Bund und Land im Stich gelassen.