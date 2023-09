Treffen der AG der parteilosen Bürgermeister Kommunalfinanzen im Blick

Und die Bürgermeister tun was: Am späten Mittwochnachmittag überreichte eine Delegation von etwa 20 Vertretern des Städte- und Gemeindebundes – darunter auch Dietmar Persian aus Hückeswagen als stellvertretender Sprecher der AG der parteilosen Bürgermeister – einen Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), den 355 Bürgermeister unterschrieben hatten. Darin formuliert sind klare Forderungen, damit Land und Bund die Kommunen kurzfristig mehr unterstützen und stärken.