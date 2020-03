Sport in Hückeswagen und Radevormwald : Hückeswagen profitiert von Sportstättenförderung

Sport in Hückeswagen und Radevormwald

Die Resonanz war enorm: 68 Vertreter von Vereinen und aus der Politik waren einer Einladung des Kreissportbundes nach Gummersbach gefolgt und erfuhren Spannendes über das Thema „Moderne Sportstättenförderung 2022“. Dieses Förderprogramm soll in erster Linie zur Behebung des massiven Modernisierungs- und Sanierungsstaus der Vereinssportstätten genutzt werden. Insgesamt stehen den Kommunen im Oberbergischen Kreis 4,3 Millionen Euro zur Verfügung, von denen Sportvereine profitieren können.

Je 300.000 Euro sind für Vereine in Bergneustadt, Engelskirchen, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl sowie Wipperfürth gedacht. Radevormwald erhält 303.805 Euro, Wiehl 343.365 Euro und Gummersbach 682.140 Euro. Das Programm zielt konkret auf folgende Förderziele: Abbau des Modernisierungsstaus, Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, digitale Modernisierung, Geschlechtergerechtigkeit sowie Unfallvermeidung und Unfallvorbeugung.

Voraussetzung für die Antragstellung ist, dass die Sportstätte Eigentum des Vereins ist oder im langfristigen Pacht-/Mietverhältnis steht. Seit im vergangenen Jahr im Juni der Programmaufruf der Staatskanzlei veröffentlicht wurde, hat es bereits zahlreiche Beratungen des Kreissportbundes gegeben, sagte Geschäftsführerin Anja Lepperhoff. Schnell sei deutlich geworden, dass es ein großes Interesse sowie einen erhöhten Informationsbedarf für die Vereine gibt, „und wir haben mit der heutigen Veranstaltung viele unsere Mitgliedsvereine erreichen können und zahlreiche Fragen klären können, sagte Anja Lepperhoff. Noch bis zum 31. März können die Anträge online auf dem Förderportal des Landessportbundes NRW gestellt werden. Danach wird der Kreissportbund sich mit den Gemeinde- und Stadtsportverbänden zusammensetzen und eine Priorisierungsliste erstellen, die dann an die Staatskanzlei weitergeleitet wird, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es ist das zentrale Thema für den Kreissportbund in diesem Jahr“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Kreissportbundes, Hagen Jobi. Moderiert wurde der Abend vom Referenten Christof Kelzenberg vom Landessportbund NRW.