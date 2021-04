Energieversorgung in der Schoss-Stadt : Auch Hückeswagen bekommt neues Erdgas

Hückeswagen Die Umstellung auf das neue „H-Gas“ (High calorific gas) erfolgt in Wermelskirchen am 14. Mai 2024 und in Hückeswagen am 9. Juli 2024. Zuvor sind einige Arbeiten notwendig.

Weitere Informationen, wie der Umstellungsprozess funktioniert und was es dafür zu tun gibt, erhalten die Eigentümer im Sommer. Denn damit die Geräte mit der neuen Gasqualität auch funktionieren, müssen sie erfasst, geprüft und angepasst werden – 26.478 im gesamten BEW-Netzgebiet; davon 6906 in Wipperfürth, 4440 in Kürten, 9680 in Wermelskirchen und 5450 in Hückeswagen. „Der Zeitplan für die Umstellung ist von den Fernnetzbetreibern vorgegeben, die BEW muss die Anpassung der Geräte fristgerecht abschließen“, sagt BEW-Sprecherin Sonja Gerrath. Die Erfassung der Geräte erfolge deshalb etwa zwei Jahre vor dem Termin. Und dieser ist in Kürten am 29. August 2023, Wipperfürth am 2. April 2024, in Wermelskirchen am 14. Mai 2024 und in Hückeswagen am 9. Juli 2024.