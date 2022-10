Stadt Wipperfürth und BEW : Auch Firmen in Wipperfürth surfen bald im Glasfasernetz

Wipperfürth Nach Ausschreibung der Hansestadt Wipperfürth und nach Erhalt der endgültigen Förderbescheide hat die BEW den Zuschlag für den Ausbau erhalten.

Was in Hückeswagen geklappt hat, funktioniert jetzt auch in der Nachbarstadt Wipperfürth: Die Zuwendungsbescheide für den Glasfaserausbau für 73 Adressen in Gewerbegebieten liegen vor. Bis voraussichtlich Ende 2022 werden die Industriegebiete Hämmern an der Stadtgrenze zu Hückeswagen, Am Stauweiher, Leiersmühle Nord/Harhausen und das Bahnhofsareal an das Hochgeschwindigkeitsnetz angebunden und mit einer Bandbreite von 1000 Mbit/s versorgt, berichtet die BEW in einer Pressemitteilung.