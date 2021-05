Traditionsveranstaltung in Hückeswagen : Auch 2021 gibt’s kein Altstadtfest

Nach 2020 ist das Hückeswagener Altstadtfest auch für dieses Jahr corona-bedingt abgesagt worden. Foto: Moll, J¸rgen (jumo)

Hückeswagen Schweren Herzens hat die Stadt die erneute Absage von Hückeswagens größtem Volksfest bekanntgegeben. Schon das Schützenfest ist gestrichen worden. Eventuell gibt’s am zweiten September-Wochenende aber ein Alternativfest.

Im Mai hatte Bürgermeister Dietmar Persian im Gespräch mit unserer Redaktion bereits durchblicken lassen, dass es auch in diesem Jahr, dem zweiten Corona-Jahr, voraussichtlich kein Altstadtfest geben wird. Zumindest keines, „wie wir es kennen“. Doch bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt.

Und nach den in der vorigen Woche angekündigten Lockerungsschritten des Landes hatte der eine oder andere Hückeswagener wahrscheinlich doch noch auf ein Wunder und damit die Austragung des Altstadtfestes am zweiten Septemberwochenende gehofft. Denn ab dem 1. September sollen auch große Feste wieder möglich sein, wenn die Inzidenz über einen längeren Zeitraum unter dem Wert von 35 liegt.

Info Seit 1976 wird im September gefeiert Idee Hermann Maurer († 2006) hatte die Idee des Altstadtfestes als eine Art Hilfe zur Selbsthilfe für örtliche Vereine aufgebracht, nachdem 1973 die städtischen Zuschüsse gekürzt worden waren. Start Die Premiere am 11./12. September 1976 war dann gleich ein Volltreffer.

Doch am Montagnachmittag kam die befürchtete und ernüchternde Mitteilung aus dem Rathaus: Nach 2020 wird es auch in diesem Jahr kein gewohntes Altstadtfest geben.

Dazu teilte Bürgermeister Dietmar Persian mit: „Die Pandemielage hält die ganze Welt weiterhin im Griff. Zwar gehen die Inzidenzwerte weiter zurück, aber es ist dennoch nicht absehbar, wann eine ,Normalität’ wieder zurückkehren wird.“ Dies betreffe gerade auch große Volksfeste. Viele Veranstaltungen wurden In den zurückliegenden Tagen und Wochen bereits abgesagt, wie etwa das Münchener Oktoberfest, die Cannstatter Wasen in Stuttgart oder die „größte Kirmes am Rhein“ in Düsseldorf – das Hückeswagener Altstadtfest ist damit in bester Gesellschaft, wenn das auch niemanden in der Schloss-Stadt trösten wird.

Persian bittet um Verständnis für die Entscheidung, das Altstadtfest zum zweiten Mal nacheinander abzusagen. Denn die Entscheidung musste zum jetzigen Zeitpunkt getroffen werden: „Das Altstadtfest ist eine große Veranstaltung für unsere kleine Stadt, die viel Planung und Vorbereitung notwendig macht“, erläuterte er. Natürlich wisse niemand, wie die Pandemielage Anfang September aussehen werde. Aber eines scheine schon jetzt klar zu sein: „Ein Altstadtfest in ,normaler’ Form wird auch dieses Jahr nicht möglich sein.“ Das Land habe mit seiner neuesten Corona-Schutzverordnung zwar „Volksfeste mit bis zu 1000 Teilnehmern“ ab dem 1. September wieder genehmigt, allerdings nur unter Vorlage eines Hygienekonzeptes.

Monika Zöller, die das Altstadtfest bei der Stadt seit einigen Jahren plant und organisiert, sieht keine Möglichkeit, so etwas bei Hückeswagens größtem Fest umzusetzen. „Was unser Altstadtfest ausmacht, ist der geschäftige Bummel vorbei an Trödelständen durch enge Altstadtgassen, der Plausch mit Freunden am Bierstand oder bei bergischen Spezialitäten und natürlich die Feier mit 1000 anderen Besuchern am Abend mit Musik auf dem Schlossplatz“, erläuterte sie. „All das ist mit Abstand und Maske so nicht möglich.“

Eine „Eingangskontrolle“, um Besucher zu zählen, könne die Stadt bei den verzweigten Gassen der Altstadt auch nicht gewährleisten. „Deswegen müssen wir leider auch 2021 auf das Altstadtfest verzichten.“

Diese Absage ist den Organisatoren schwergefallen, wie sie versicherten. Aber wegen der aufwendigen Planung und Organisation, die normalerweise bereits ein halbes Jahr vor dem Termin anlaufen, musste jetzt entschieden werden. Damit bekommen laut Persian auch alle beteiligten Vereine und Organisationen Planungssicherheit.

„Wir alle hoffen, dass die Pandemie bis September etwas an Schrecken verloren hat und wieder mehr möglich sein wird“, betonte der Bürgermeister. „Nur wissen wir heute leider alle noch nicht, was das sein wird.“ Deswegen werde das Wochenende auch auf jeden Fall im städtischen Kalender freigehalten. So verspricht Persian: „Je nachdem, wie die Lage im Spätsommer ist, werden wir bestimmt kurzfristig ein Alternativprogramm auf die Beine stellen.“ Monika Zöller ergänzte: „Wir können heute noch nicht sagen, ob und wie eine alternative Veranstaltung stattfinden kann. Aber unsere Stärke in Hückeswagen ist Kreativität und Spontaneität – wenn etwas möglich ist, bekommen wir das bestimmt gewuppt.“