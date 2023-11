ATV Hückeswagen Trampolinturner ermitteln Vereinsmeister

Die Bambini im Vorschulalter eröffneten den Wettkampf und zeigten mehrere Sitzsprünge. In den Nachwuchsklassen wurden Übungen ohne Saltosprünge gezeigt, während bei den Fortgeschrittenen diverse Salto und Doppelsalti präsentiert wurden, berichtete Claudia Kiel. Viele Eltern, Freunde und Verwandte hatten den Weg in die ATV-Halle gefunden und feuerten alle Aktiven lautstark an.