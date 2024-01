Traditionsveranstaltung in Hückeswagen Viel Spaß und Geselligkeit beim 40. Silvesterlauf des ATV

Der Grund für die nicht vollkommen überwältigende Zustimmung liegt im Wetter am Silvesternachmittag in Hückeswagen begründet. War der ganze Vormittag zumindest trocken, wenn auch bewölkt und kühl, fängt es ausgerechnet dann zu regnen an, wenn der 40. ATV-Silvesterlauf starten soll. Aber natürlich stört das die erfreulich vielen Teilnehmer kein Stück, und so kann der Start für die Läufer, Walker und Mountainbiker wie geplant stattfinden. Der letzten Laufveranstaltung des Jahres wird im Verlauf des Nachmittags sogar noch der eine oder andere zaghafte Sonnenstrahl beschieden sein.