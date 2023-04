Neuer Trend beim ATV Hückeswagen Roundnet-Spieler brauchen Verstärkung

Das angestrebte Ziel der Roundnet-Spieler des ATV ist es, im Laufe des nächsten Jahres in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Dazu sei jedoch eine ausreichende Anzahl an Spielern nötig, wobei jeder Verein pro Team auch zwei Spielerinnen stellen muss. Und hier liegt das Problem: Derzeit hapert’s an der Frauenquote. „Wir müssen ein ambitioniertes Team finden, das auch Zeit investieren will“, betont der Übungsleiter. Per Mundpropaganda, über den Verein und auf den gängigen Social-Media-Kanälen werde bereits geworben. „Es dauert natürlich, bis man sich etabliert hat. Aber es macht großen Spaß, die Fortschritte zu sehen“, sagt Weischeid.