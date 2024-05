Hückeswagener Ausdauerathleten ATV hat wieder Triathlon-Mannschaft am Start

Info

Distanzen In der Senioren-Liga sind die Distanzen auf 1000 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen festgelegt.

Alter Für die Senioren-Liga müssen die Sportler mindestens 35 Jahre alt sein.

Teams In diesem Jahr gehen in NRW 17 Mannschaften an den Start.

Punkte Die drei besten Platzierungen einer Mannschaft kommen je Wettkampf in die Wertung.

Termine 26. Mai in Gütersloh, 16. Juni in Steinbeck, 1. September in Xanten, 15. September in Ratingen.