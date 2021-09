Sportvereine in Hückeswagen : ATV erhält fast 25.000 Euro für Sanierung der Halle

Hückeswagen Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und Sportanlagen gefördert.

Beim ATV ist die Freude über die Förderung der Sanierungsmaßnahmen groß. „Unsere Turnhalle ist in den 1920er Jahren durch unsere Mitglieder erbaut worden, in den 1950ern erfolgte der Anbau mit den Umkleideräumen und Sanitäranlagen, und in den 2000ern wurde die zweite Halle mit neuen Sanitärräumen angebaut“, berichtet der Vorsitzende Jörg von Polheim. Mit der Unterstützung der Landesregierung könnten nun zwei wichtige Projekte in der Turnhalle umgesetzt werden. „Der Neubau der Heizungsanlage und die neue Beleuchtung in der großen Turnhalle sind zwei seit einiger Zeit geplante Sanierungsmaßnahmen in unserem Vereinsheim“, teilt von Polheim mit. „Gleichzeitig reduzieren wir damit unseren Energieverbrauch ganz erheblich, was gut für unsere Umwelt ist“. Für den ATV ist diese Förderung mit knapp 25.000 Euro bei einem Eigenanteil von 27.174 Euro nicht nur finanziell sehr wichtig, „sondern hat auch ideell große Bedeutung“, betont der Vorsitzende. „Hier zeigt das Land Anerkennung für das jahrzehntelange – beim ATV sprechen wir schon von jahrhundertelangem – Engagement für den Breitensport in Hückeswagen.“