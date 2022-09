Hückewagener Sportverein : ATV ehrt seine Jubilare der vergangenen drei Jahre

Die bei der Ehrung anwesenden Jubilare hatten sich zusammen mit Sportwartin Elisabeth Franken (hinten, 2. v. l.) und Vorsitzenden Jörg von Polheim (r.) in der Sporthalle zum Erinnerungsfoto aufgestellt. Foto: ATV

Hückeswagen Mehr als 30 langjährige Vereinsmitglieder halten dem Turnverein seit Jahrzehnten die Treue. Dafür sagte der Vorsitzende ihnen jetzt Danke, und vom Verein gab’s Auszeichnungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Sportarten wie Spikeball, Pilates, Qi Gong, Aerobic-Fitness und Nordic Walking waren vor 60 oder mehr Jahren noch gar nicht bekannt. Im ATV Hückeswagen gibt es diese Sportangebote und noch viele mehr jedoch mittlerweile. Der Verein ist nicht nur breit aufgestellt, sondern hat auch viele Mitglieder, die ihm über mehrere Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Selbst dann, wenn sie nicht mehr aktiv am Sportleben des Vereins teilnehmen. Jährlich werden die Jubilare vom Vorstand geehrt und erhalten eine Urkunde über ihre Vereinszugehörigkeit. Durch die Corona-Pandemie war das jedoch in den vergangenen zwei Jahren nicht persönlich möglich. Daher hatte der Turnrat des ATV Hückeswagen nun die Übungsleiter und die Jubilare der Jahre 2020, 2021 und 2022 zu einem gemütlichen Waffelessen in den Jugendraum der ATV-Turnhalle auf dem Fürstenberg eingeladen – darunter viele langjährige Mitglieder, die für 25, 40, 60, 65, 70 und sogar 80 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurden.

Der Einladung gefolgt war unter anderem Horst Hellerling, der seit inzwischen 51 Jahren dem ATV angehört und eine Zeit lang auch als Gerätewart tätig war. „Ansonsten war ich aber nur in der Wandergruppe aktiv“, sagt der inzwischen 93-Jährige gebürtige Berliner, der in den 50er-Jahren ins Bergische kam. Gut kann er sich noch an die Aktivitäten der Wandergruppe erinnern – zunächst mit Wanderwart Helmut Bergfeld, später mit dessen Nachfolger Ernst Söhnchen. „Wir waren sogar zu einer einwöchigen Hüttenwanderung in den Dolomiten“, erinnert sich der Jubilar.

Nur noch passives Mitglied ist auch Hans-Otto Rauin, der dem ATV bereits seit 65 Jahren die Treue hält. Die Verbindung zu dem Turnverein besteht aber eigentlich schon viel länger. „Ich habe das erste Mal 1948 – also vor 74 Jahren – Handball in der zweiten Mannschaft gespielt. Damals war ich aber noch kein offizielles Mitglied“, erinnert sich der 89-Jährige. Nach einem Abstecher zum Dhünner Fußballverein sei er 1956 zum ATV zurückgekehrt und ein Jahr später auch offizielles Mitglied geworden. Sportliche Erfolge feierte er in der Leichtathletik, damals eine der stärksten Abteilungen im Verein. „Es gab ja nur die Turner, die Handballer und die Leichtathleten“, zählt der Hückeswagener auf. Viele Vorsitzende habe er erlebt und sich auch selbst als Beisitzer im erweiterten Vorstand eingebracht. Dass er dem Verein treu bleibt, ist für ihr klar. „Es spricht nichts dagegen“, sagt er lachend. Darüber freut sich der Vorsitzende, Jörg von Polheim, sehr: „Gerade in den schweren Corona-Zeiten war die Treue der Mitglieder für den Verein sehr wichtig. Dafür sagen wir Danke.“