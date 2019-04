Hückeswagen : Neuer Tabata-Kursus im ATV kurbelt Fettverbrennung an

Hückeswagen Beim ATV gibt es ein neues Sportangebot: Bei Tabata unter der Leitung von Peter Klang soll die Fettverbrennung angekurbelt werden.

Mit dem neuen Physio-Fitnesstrainer Peter Klang startet der ATV Hückeswagen am kommenden Montag, 29. April, ab 19.15 Uhr, in der Gymnastikhalle auf dem Fürstenberg einen neuen Tabata-Kursus sowie ein Mobilisationstraining. Bei Tabata handelt es sich um ein hocheffizientes Intervalltraining, dessen Grundlage die Kombination von Kraft- und Cardiotraining bildet. „Ein Tabata dauert insgesamt nur vier Minuten und besteht aus acht Intervallen“, heißt es in einer Pressemitteilung des ATV. 20 Sekunden werde dem Körper Höchstleistung abgefordert, zehn Sekunden dürfe er sich erholen. „Dieser schnelle Wechsel kurbelt die Fettverbrennung extrem an, macht fitter und schneller – aber nur, wenn man wirklich körperlich ans Limit gehst.“ Die Musik helfe und pushe bis ans Limit.