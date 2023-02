Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Argentinischer Tango trifft auf Klezmer-Musik

Analía Rego ist Lehrerin für argentinische Gitarre und Konzertgitarristin. Die Argentinierin ist nicht nur in ihrem Heimatland, sondern auch auf Bühnen in den USA, Chile, Mexiko, Finnland, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Spanien, Italien, Schweden und Deutschland live zu erleben. Ihre Tournee führt sie nun auch in die Schloss-Stadt. „Ausgestattet mit einer ,romantischen und charismatischen‘ Künstlerpersönlichkeit vereint sie in ihrem Stil die klassische Gitarrenschule mit der Tradition der beliebten argentinischen Gitarre“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. So sei es nicht verwunderlich, dass Analía Rego auch Stammgast bei renommierten internationalen Festivals ist. Bei dem Konzert im Kultur-Haus Zach wird sie klangvolle und rhythmusgeladene Tangos auf der Gitarre spielen.