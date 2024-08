Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Hückeswagen Architekt will Innenstadt noch schöner machen

Gemeiner arbeitet mit einer Eigentümer-Liste der Stadt und wird sich konkret bei Hückeswagenern melden und sie aktiv kontaktieren. Das geschieht in erster Linie per Telefon, aber beim Erstkontakt niemals an der Haustür. „Persönliche Kontakte sind wichtiger als eine E-Mail“, meint Gemeiner. Großer Vorteil in Hückeswagen sei es, dass viele Bürger Eigentümer sind und nicht irgendeine Fondsgesellschaft; außerdem das intakte Stadtbild, ähnlich wie in Solingen-Gräfrath. Insofern sei Hückeswagen schon eine Perle.