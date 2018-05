Hückeswagen: Apotheker im Kreis klären über Typ-2-Diabetes auf

Hückeswagen Fast sieben Millionen Menschen leiden in Deutschland an Diabetes. Jeden Tag kommen fast 1000 Neuerkrankte hinzu. "90 Prozent der Betroffenen leiden unter Typ-2-Diabetes", sagt Martina Dammüller, Pressesprecherin der Apotheker im Oberbergischen Kreis. "Der Typ-2-Diabetes bleibt lange unerkannt und damit unbehandelt. Ganz im Gegensatz zum seltenen Typ-1, der meist spontan auftritt und schnell diagnostiziert wird."

Übergewicht, Bewegungsmangel und falsche Ernährung gehören zu den zentralen Risikofaktoren des Typ-2-Diabetes, der im Volksmund als Zuckerkrankheit bezeichnet wird. Ein höheres Risiko zu erkranken, haben Menschen, in deren Familie bereits Typ-2-Diabetes aufgetreten ist.

"Diabetes tut nicht weh. Deshalb wird die Erkrankung oft viel zu spät erkannt", sagt Dammüller und empfiehlt, regelmäßig den Zuckerspiegel zu überprüfen. "Die Apotheken im Oberbergischen Kreis bieten diese Tests an. Wird beim Blutzuckertest in der Apotheke ein erhöhter Wert festgestellt, raten wir an, möglichst schnell den Hausarzt aufzusuchen", sagt Dammüller.