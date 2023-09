„Fit durch die Schule“ AOK unterstützt auch die Realschule Hückeswagen

Katrin Heckmann hatte über eine Internetseite von der Ausschreibung der AOK erfahren und ihre Ideen für die Projektgestaltung in Absprache mit den Fachkollegen und der Schulleitung eingereicht. „Hauptbaustein unseres Projektes ist, dass wir möglichst viele Schüler in Bewegung bringen möchten. Daher heißt unser Programm auch „Move!“, erklärte Katrin Heckmann. Und wer kann das am besten? Die Kinder selbst. Heckmann hat im letzten Schuljahr an der zweitägigen Qualifizierung für die Ausbildung von Sporthelfern an Schulen teilgenommen, um nun ältere Schüler auszubilden, die, nach erfolgreicher Teilnahme eigenständige Sportangebote anbieten dürfen.