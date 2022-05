Annette Pizzato ist FDP-Landtagskandidatin auch für Hückeswagen : Mit Bauch und Herz – so geht Politik auch

Annette Pizzato aus Radevormwald ist die Landtagskandidatin der FDP für den Wahlkreis Oberberg-Nord. Foto: FDP

Oberberg Sie hat viel Erfahrung in der Kommunalpolitik und mit Wahlkampf: Schon zum dritten Mal ist Annette Pizzato die Landtagskandidatin der FDP im Wahlkreis 23. Ihre Leidenschaft für die Politik hat unter dem Marathon nicht gelitten.

Von Brigitte Neuschäfer

Zweimal gekämpft, zweimal verloren: Als Kandidatin einer der kleinen Parteien hatte Annette Pizzato nie auch nur den Hauch einer Chance, per Direktmandat der Wähler-Mehrheit im oberbergischen Norden in den Landtag einzuziehen. Und ihr Platz auf der Landesliste der Liberalen war nie so weit vorn, dass sie es über diese Liste ins Landesparlament hätte schaffen können. Das ist jetzt im dritten Anlauf auch nicht anders: „Ich stehe auf Platz 38 der Liste, aber ich habe mich noch nicht damit aufgehalten auszurechnen, wie viel Prozent die FDP erreichen müsste, damit es dann auch für mich reichen würde“, sagt die Radevormwalderin lachend. Tatsache ist: Es wird wohl nicht reichen.

Die 53-Jährige lacht (und das gern und viel), weil es eben für sie keine persönliche Niederlage darstellt, wenn sie auch im dritten Anlauf wieder keinen Sitz im Landtag bekommt. „Ich sehe das realistisch und kämpfe vor allem um ein gutes Wahlergebnis für die FDP und für ein liberales Grundverständnis auch in der Landespolitik. Ich bin da eher hemdsärmelig unterwegs, aber jedenfalls mit viel Leidenschaft und nie halbherzig.“

Info FDP-Kandidatin Annette Pizzato Geboren 25. November 1968 in Wuppertal

Wohnort Radevormwald



Beruf Gelernte Industriekauffrau; heute Angestellte einer Apotheke und dort zuständig für die Logistik der Heim-Versorgung Familie Verheiratet, zwei erwachsene Kinder Parteiarbeit Seit 1998 in der FDP aktiv; FDP-Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt Radevormwald; stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Oberberg Politisches Leitmotiv „Wir brauchen Politik auf Augenhöhe, weil Ziele nur gemeinsam zu erreichen sind.“

„Hemdsärmelig“ bezieht die 53-Jährige darauf, dass ihr persönlicher Schwerpunkt auf pragmatischer Politik liegt und weniger auf intellektuellen Ansätzen oder Philosophien: „Ich bin eben keine Akademikerin, sondern habe gleich nach der Schule meine Berufsausbildung gemacht, bin mit einem selbstständigen Handwerksmeister verheiratet und habe zwei Kinder groß gezogen. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bringe meine Lebens- und Berufserfahrung mit in die Politik ein.“

Wichtig ist ihr, dass Politik bei aller Komplexität verständlich gemacht und „auf Augenhöhe darüber gesprochen“ wird. Die Zeiten der charismatischen Persönlichkeiten in der Politik seien offenbar vorbei, es sei schwieriger geworden, Menschen für politische Themen zu begeistern. Im Wahlkampf jetzt gelte das mehr denn je: „Erst und immer noch Corona, jetzt der Krieg in Europa, steigende Preise und Unsicherheiten zur weiteren Entwicklung bestimmen das Bild, da verblasst das Interesse an landespolitischen Inhalten.“

Aber es gebe sie nun mal weiterhin – die drängenden Themen auf Landesebene. Gerade auch in ländlich strukturierten Flächenkreisen wie dem Oberbergischen, in denen Menschen auch in Zukunft auf das Auto angewiesen sein werden, um mobil bleiben zu können. Oder wo die medizinische Grundversorgung gewährleistet bleiben muss, Schulen digital genauso „aufgerüstet“ werden müssen wie in den Städten, um gleiche Bildungschancen zu gewährleisten. Pizzato: „Wir brauchen mehr Politiker in Düsseldorf, die sich dort für den ländlichen Raum und nicht nur für die großen Städte stark machen.“