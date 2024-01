Interessant für Schüler aus Hückeswagen Anmelden für die Klassen 5 oder 10 an EvB und St. Angela

Das Städtische Engelbert-von-Berg-Gymnasium (EvB), Lüdenscheider Straße 46, nimmt die Anmeldungen für die fünfte Klasse des Schuljahrs 2024/2025 in der Woche nach Karneval entgegen – von Mittwoch bis Freitag, 14. bis 16. Februar, jeweils von 8 bis 18 Uhr, und nach telefonischer Terminabsprache über das Sekretariat, Tel. 02267 5021. Zuvor am Freitag, 26. Januar, und am Montag / Dienstag, 29. / 30. Januar, stehen die Beratungstage für Schüler der künftigen Klassen 5 und deren Eltern an. „Sollte eine eingeschränkte gymnasiale Empfehlung oder eine Empfehlung für die Realschule vorliegen, ist es unbedingt notwendig, einen Beratungstermin in Anspruch zu nehmen“, heißt es auf der Internetseite des EvB-Gymnasiums. Die Kinder sollten bei diesen Terminen dabei sein. Für Beratung und Anmeldung muss zuvor ein Termin im Sekretariat unter Tel. 02267 5021 vereinbart werden.