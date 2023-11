Schon seit elf Jahren organisiert der Hückeswagener Robin Wolff zusammen mit seiner Mutter Silke die Annahmestelle in Hückeswagen für eine der weltweit größten Geschenkaktion. Unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ können Geschenkkartons gepackt werden, die zur Weihnachtszeit an Kinder in Not verteilt werden. Dass in diesem Jahr erst neun Kartons abgegeben wurden, beunruhigte den 20-Jährigen nicht. „Es ist ja noch fast zwei Wochen Zeit, und die meisten geben sich erst in den letzten beiden Tagen die Klinke in die Hand“, weiß der IT-Student aus Erfahrung.