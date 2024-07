Konzert in Hückeswagen Gitarren erklingen zur Sommernacht der Klassik

Manchmal scheint es an diesem Abend so, als hielte das Publikum kurz die Luft an. Als würden die Zuhörer für einen Augenblick das Atmen vergessen, weil sie die Finger der beiden Gitarristen verfolgen. Und weil es eigentlich unmöglich erscheint, was Martina und Tristan Angenendt ihren Instrumenten abverlangen. Gelegentlich wird das Ausatmen dann von einem „Bravo“-Ruf begleitet. Manchmal schließt sich ein überraschtes Lachen an, weil eine Melodie so unerwartet kraftvoll und heiter daher gekommen ist.