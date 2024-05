Unterstützungsangebote aus dem Nordkreis in Hückeswagen vertreten Aktionstag für pflegende Angehörige

Info

Ausstellung Noch bis zum 14. Juni kann die Fotoausstellung von René Schwerdtel unter dem Titel „Hommage an das Leben – Eine Weltreise zu den Geheimnissen des Alters“ im Foyer des Kreishauses an der Moltkestraße 42 in Gummersbach besucht werden. Sie endet mit einer Finissage am 14. Juni ab 14 Uhr, bei der Interessierte mit dem Fotografen ins Gespräch kommen können.

Abschluss Unter dem Motto „Pflege feiert“ findet für den gesamten Pflegesektor eine Abschlussparty mit Live-Musik der Band „Meinschu“, interaktivem Bühnenprogramm, Foodtruck und Getränken statt. Gefeiert wird am kommenden Freitag, 24. Mai, ab 16 Uhr auf dem Gelände „Metabolon“, Am Berkebach 1 in Lindlar.