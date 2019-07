Traumjob in Hückeswagen : Büro am Beckenrand

Andrea Jörrens, geprüfte Meisterin Bäderbetriebe im Bürgerbad Hückeswagen. Foto: Corinna Kuhs

Hückeswagen Andrea Jörrens ist Meisterin für Bäderbetriebe im Bürgerbad in Hückeswagen. Das Hallenbad ist kaum älter als sie – schon als Kind schwamm sie dort.

Seit 1997 verbringt Andrea Jörrens jeden ihrer Arbeitstage im Schwimmbad. Einen Tipp, wie sich die Abzeichen für Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold ohne Verzweiflung und Nervenzusammenbrüche auf einen Badeanzug nähen lassen, hat sie aber nicht auf Lager. Sie lacht, als sie danach gefragt wird: „Ich habe die an die Oma weitergegeben“, erklärt sie, wissend, wie kompliziert es ist, die runden Abzeichen auf dehnbarem Badezeug zu befestigen. Denn die Abzeichen sind zwar kreisförmig, werden aber als Stoffquadrate geliefert. Den überstehenden Stoff einfach abzuschneiden, ist keine Lösung: „Dann franst es aus“, sagt Jörrens. Es hilft nur, das Stoffquadrat zum Kreis zu formen und mit sehr viel Nervenstärke und Geschick anzunähen. So handhaben es Generationen. Für ganz Hektische gibt es inzwischen allerdings Seepferdchen und Co. in runder, bereits umkettelter Form. Zum direkten Annähen, ohne dass Quadrate mühsam zu Kreisen gefaltet werden, und ohne dass sie ausfransen. Der Haken: „Sie sind teurer“, sagt Jörrens.

Die 43-Jährige ist geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe im Bürgerbad Hückeswagen, in dem sie auch ihre Ausbildung gemacht hat. 40 Stunden pro Woche steht sie seitdem am Beckenrand, kassiert Eintrittsgelder, hilft weiter, wenn eine Spindtür klemmt oder unterrichtet Schwimmkurse. Ihre Dienstkleidung: Badelatschen, rotes Polohemd oder Trägertop und eine kurze Hose. Bei konstanten 32 Grad Lufttemperatur in der Schwimmhalle ist lange Kleidung unpraktisch. Ein gut temperierter Arbeitsplatz, der nach mehr als 20 Jahren seine Spuren hinterlassen hat: „Zu Hause ist mir abends oft zu kalt, dann lege ich mir gerne die Decke über die Beine“, sagt sie und grinst. Überhaupt lacht Andrea Jörrens viel, sie sei sowieso nicht der Typ „strenger Bademeister mit Trillerpfeife“, wobei sie mit der rechten Hand in die Hosentasche fasst und fast verschämt einen Schlüsselbund samt Plastik-Trillerpfeife herauszieht: „Aber nur, weil ich nicht laut genug auf den Fingern pfeifen kann!“ Sie setzt die Pfeife nicht allzu oft ein. Jörrens bevorzugt den freundlichen Weg, spricht Besucher – viele sind Stammgäste – lieber persönlich an und drückt auch mal ein Auge zu, wenn ein Kind mit Schwimmflügeln vom Ein-Meter-Brett hüpft. Darunter ist das Wasserbecken 3,80 Meter tief – ungeeignet für Nichtschwimmer. „Dann gehe ich hin und sage den Besuchern, dass sie in den Nichtschwimmerbereich wechseln mögen.“ Freundlich sein, nett auf Regeln hinweisen – dann seien alle zufrieden. Auch diejenigen, die sich beschweren, wenn sie keine Bahnen schwimmen können, weil Kinderschwimmkurse oder Geburtstage quer durchs Becken pflügen. „Aber auch die haben Eintritt bezahlt, und es gibt eine Hausordnung.“ Darin stehe, dass es kein Anrecht auf Bahnenschwimmen gibt.

INFO Preise und Zeiten Eintritt Eine Tageskarte kostet für Kinder 4,10 Euro, für Erwachsene ab 15 Jahren 5,90 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 16 Euro (vier Stunden). Eine Tageskarte für die Sauna ist für Erwachsene für 13 Euro zu haben (inklusive Hallenbadnutzung). Öffnungszeiten Bürgerbad Hückeswagen: Montag und Mittwoch von 15 bis 20 Uhr, Dienstag und Freitag 15 bis 21 Uhr (Warmbadetage), Mittwoch 12.30 bis 14.40 (nur für Frauen). Samstag 12 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr. Donnerstag ist das Bad geschlossen.

Dass Andrea Jörrens eine Schwimmbad-Laufbahn einschlug, verwunderte anfangs vor allem ihre Mutter. „Ich hatte früher Angst vor Wasser“, erinnert sich Jörrens. „Und habe im Hallenbad nur gekreischt.“ Es sei, so habe es ihre Mutter immer gesagt, ein Wunder gewesen, dass damals keiner das Jugendamt gerufen habe. Sie lacht wieder – und tröstet heute mit dieser Anekdote jene Eltern, deren Kinder ebenfalls in Geschrei ausbrechen, sobald sie das Hallenbad von innen sehen. Als Meisterin für Bäderbetriebe kontrolliert Andrea Jörrens, deren Vater Hallenwart des benachbarten Sportzentrums war, auch die Wasserqualität, kümmert sich um Termine mit Handwerkern und Aushilfen und sorgt dafür, dass sich die Badegäste wohlfühlen. Viele Stammbesucher kennt sie seit Jahren, und so ahnt sie bereits, dass in der Damensauna der Kaffee ausgegangen ist, als nachmittags das Telefon klingelt und eine der Besucherinnen aus der Sauna heraus um Nachschub bittet. Mittwochabends komme außerdem immer ein älterer Herr, der ein bestimmtes Wertsachenschließfach nutze. „Dann sage ich immer schon, dass wir schon mal den Schlüssel hineinstecken können, bevor der Gast überhaupt da ist.“

Die langjährigen Besucher wissen diesen familiären Service zu schätzen. Als das Telefon klingelt und sich ein Handwerker für den Folgetag ankündigt, erinnert Jörgens ihn daran, dass mittags „Damenschwimmen“ sei. „Sie müssen dann ja nur in den Keller und nicht in die Schwimmhalle, oder? Da sind Männer dann nämlich nicht gerne gesehen.“ Die zwei Stunden reine Frauenschwimmzeit haben sich herumgesprochen: Vor zwei Jahren kamen während der Sommerferien 190 Frauen. „Ich musste Aushilfen für die Beckenaufsicht anrufen, und wir mussten sogar Gäste wegschicken.“

Ihre Arbeit, das ist der 43-Jährigen anzumerken, mag sie gerne. „Nur die Arbeitszeiten sind wirklich familienunfreundlich.“ Spätabends oder am Wochenende muss das Schwimmbad betreut werden, auch die grobe Reinigung (“Wir putzen mit dem Kärcher“) gehört zu den Aufgaben: