Musikschule Hückeswagen : Unterricht für kleine Musiker und Tänzer

Hückeswagen Nach den Sommerferien starten an der Musikschule Hückeswagen wieder die neuen Kurse für Kinder.Das Angebot an Instrumenten und Tänzen ist groß und beginnt mit Kleinkindern ab 18 Monaten.

Eltern-Kind-Gruppe für Kinder von 20 Monaten bis drei Jahren In Geborgenheit und im Zwiegespräch mit den Eltern entdeckt und erlebt das Kind die Musik zum ersten Mal. In der Eltern-Kind-Gruppe wird viel gesungen und mit einfachen Instrumenten wie Rasseln und Trommeln gespielt. Die Eltern begleiten und fördern ihr Kind und können zu Hause weiter musizieren. Die Gebühr beträgt monatlich 20 Euro.

Musik-AG für Grundschulkinder Direkt im Anschluss an den Vormittagsunterricht geht’s in den beiden hiesigen Grundschulen mit der Musik-AG los, die für die Schüler des zweiten und dritten Schuljahrs angeboten werden. Zunächst wird mit Rhythmus, Singen und Bewegung eine musikalische Basis aufgebaut, später kommen Trommeln und Xylofone dazu. Der Unterricht am Instrument findet nach einer Ausprobierphase ab dem dritten Schuljahr in Kleingruppen bei Fachlehrern der Musikschule statt. Die Gebühr beträgt monatlich je nach Kursus 20 oder 25 Euro.