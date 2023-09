Verhandlung gegen Hückeswagener 91-Jähriger muss zur Fahreignungsprüfung

Manchmal geht es vor Gericht gar nicht um den eigentlich angeklagten Tatvorwurf. So fand sich jetzt vor dem Wipperfürther Amtsgericht ein 91-jähriger Hückeswagener wieder, weil er am 5. April beim Ausparken am Albert-Schweitzer-Weg einen Unfall verursacht hatte – diesen allerdings nicht bemerkt haben wollte. „Mir ist sehr wichtig, dass das nicht mit Vorsatz passiert ist. Ich habe es schlicht nicht bemerkt. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich das natürlich mit dem Nachbarn besprochen, dem das Auto gehört“, sagte der Mann sichtlich zerknirscht.