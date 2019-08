Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Der Hückeswagener Platz an der Sonne

Der harte Kern der Anwohner von der Siedlung „Am Sonnenplätzchen": (hinten) Barbara und Friedel Ernst, (vorne, v .l.) Ingrid und Friedrich Lambeck, Werner und Brigitte König sowie Helga Zeretzke. Foto: Heike Karsten

Höchsten Die ältere Generation der Anwohner von der Siedlung „Am Sonnenplätzchen“ hält fest zusammen.

Wenn der Hahn der Nachbarn morgens kräht, ist die Welt noch in Ordnung. Und wenn dann auch noch die Sonne scheint, trägt das Sonnenplätzchen auf dem Höchsten seinen Namen zurecht. In dem Wendehammer, der über die Feldstraße zu erreichen ist, wohnt heute noch „der harte Kern“ der Siedlung: Friedel und Barbara Ernst, Werner und Brigitte König, Friedrich und Ingrid Lambeck sowie Helga Zeretzke gehören dazu. Die weiß gestrichene Hausfassaden, beschauliche Vorgärten und liebevoll angelegte Gärten mit überdachten Terrassen und Kaminen wirken überaus einladend.

1953 wurden die Häuser mit Unterstützung der VdK Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft, die sich speziell um Kriegsgeschädigte und Hinterbliebene des Zweiten Weltkriegs gekümmert hatte, erbaut. Die Grundstücke gehörten dem Bauer Linder und wurden nach dem Krieg von der Stadt erworben und per Erbpacht vergeben. „1957 sind wir eingezogen“, erinnert sich Friedel Ernst. Drei Jahre habe sich das Bauvorhaben am Sonnenplätzchen hingezogen. Der Grund: Es sollten neue Hohldecken verbaut werden, die jedoch nicht lieferbar waren. „Währenddessen wurden ein Kindergarten und das Kino gebaut (das „Parktheater“ an der Friedrichstraße, das 1983 wieder abgerissen wurde; Anm. d. Red.). Wir wurden hinten angeschoben“, berichten Brigitte König, und Ingrid Lambeck fügt lachend hinzu: „Das Kino gibt es nicht mehr, uns schon.“

Info „Keimzelle“ bestand aus drei Häusern Sackgasse Die Feldstraße endet hinter der Kurve in einem Wendehammer. Hier beginnt die neue Hausnummerierung „Am Sonnenplätzchen“. Anfänge Die „Keimzelle“ der Siedlung bestand aus drei Häuser, die ab 1953 errichtet wurden. Grundstücke Die von der Stadt auf Erbpacht vergebenen Grundstücke wurde später den Eigentümern zu einem Schnäppchenpreis von 15 Mark pro Quadratmeter zum Kauf angeboten.

Gemeinsam haben die Anwohner für „ihre“ Siedlung so Einiges bewirken können. So forderten sie in den 80er Jahren ein eigenes Straßenschild an der Einmündung zur Feldstraße, nachdem sich sogar der angeforderte Notarztwagen mehrmals verfahren hatte. Ebenso baten die Anwohner um eine Anhörung bei der Stadt, wo sie sich um ein Verbundsteinpflaster als Straßenbelag aussprachen. Der ehemalige, erhöhte Bürgersteig habe die asphaltierte Straße enorm verengt. Im Rahmen der Kanalbauarbeiten von 1983/84 war es soweit: Die Straße erhielt mit dem Pflaster ein komplett neues Aussehen. Die Stadt wollte noch Bäume pflanzen, wogegen sich die Anwohner der sowieso schon engen Straße erfolgreich wehrten. „Otto Pflitsch hatte mächtig Theater gemacht“, berichten die Hausbesitzer.

Der Sohn des Gründers der Firma Pflitsch, Ernst Pflitsch, zählte einst zu den Bewohnern des Sonnenplätzchens. Erst vor zwei Jahren starb seine Ehefrau Edith mit 94 Jahren als Siedlungsälteste. Einige Nachbarn, wie Helga Zeretzke und Ingrid Lambeck, hatten in der Hückeswagener Firma am Mühlenweg, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, gearbeitet.

So richtig zusammengewachsen sei die Nachbarschaft aber erst, seit die Anwohner ihre Rente genießen. Dennoch sind sie sich einig: Das Sonnenplätzchen ist nicht mehr so schön wie früher. Mit den Anwohnern der Feldstraße zusammen habe es in früheren Jahren große Straßenfeste gegeben, die drei Tage lang andauerten. „Jeder brachte etwas mit“, erinnert sich Friedel Ernst. Heute sei das aufgrund von Vorschriften bei Straßensperrungen gar nicht mehr möglich. „So wird einem enorm viel Lebensfreude genommen“, bedauert der 75-Jährige. Mit den neuen, im Laufe der Jahre hinzugezogenen Nachbarn, sei der Kontakt nicht mehr so eng. „Die ältere Generation hält aber zusammen. Man besucht sich zu Geburtstagen oder auch spontan“, betont Friedel Ernst.

Mit der benachbarten Hauptschule haben die Anwohner bislang nur positive Erfahrungen gemacht. Friedel Ernst ist eine lustige Begebenheit noch gut in Erinnerung: „Ich war morgens auf dem Fußweg oberhalb der Schule unterwegs zum Arzt. Die Kinder, die mir entgegenkamen, haben alle freundlich gegrüßt – nur der Lehrer bekam keinen Ton heraus“, sagt er und schmunzelt.

Lachen können die Anwohner heute auch über die Einbruchserie am Sonnenplätzchen in den Siebzigern, für die ein Hückeswagener Hausarzt, der einige Jahre im Gefängnis saß, verantwortlich gewesen sein soll. „Es wurde bei allen eingebrochen, die keine Hunde hatten“, erinnern sich die Anwohner, die auf den Mediziner dennoch nichts kommen ließen. „Er war ein super Arzt“, sind sie sich einig.

Ein Gesprächsthema der Bewohner ist auch die Fußballbundesliga. Brigitte König strickt Mini-Socken zur Aufbewahrung von Einkaufswagenchips in allen Farben. „Außer in den Farben des FC Bayern München“, betont sie und fügt lachend hinzu: „Da verbiegen sich meine Nadeln.“