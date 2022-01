Ausbildung in Hückeswagen : Am Berufskolleg in neun Monaten zum Abitur

Hereinspaziert: Schulleiter Gunnar Mühlenstädt freut sich auf neue Interessenten, die innerhalb von neun Monaten ihre Abitur am Hückeswagener Berufskolleg absolvieren wollen. Foto: Berufskolleg

Hückeswagen Für den nächsten Kursus, der zum Schuljahr 2022/2023 beginnt, sind noch Plätze frei – auch für Externe. Die Klausuren werden im Mai 2023 geschrieben.

Zum Abitur in neun Monaten? Das geht – zumindest dann, wenn man bereits eine Berufsausbildung und das Fachabitur hat. Dann kann man nämlich am Berufskolleg Hückeswagen in nur einem Dreivierteljahr die Allgemeine Hochschulreife erlangen.

„Ursprünglich war es die Idee von Berufskolleg-Gründer, dem 2021 verstorbenen Unternehmer Harald Pflitsch, am Berufskolleg Abitur und Ausbildung in einem Rutsch zu erlangen“, sagt Schulleiter Gunnar Mühlenstädt. Aktuell teilt die Privatschule an der Goethestraße mit, dass für den nächsten Jahrgang noch einige Plätze frei sind. „Wir haben immer schon bewusst kleinere Klassengrößen für die Jahrgangsstufe 13 gehabt, es wurden aber über die vergangenen Jahre immer weniger“, sagt Mühlenstädt. Zudem sei das Angebot immer auch schon offen für externe Interessierte gewesen. „Für Berufserfahrene ist es eine gute Möglichkeit, sich für ein Universitätsstudium zu qualifizieren“, sagt der Berufskollegleiter.

Die Abiturklasse beginnt mit dem kommenden Schuljahr 2022/2023, es werden durchschnittlich sechs bis zwölf Schüler in Vollzeit unterrichtet. „Neben dem Fachabitur ist eine weitere wichtige Voraussetzung eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich“, sagt Mühlenstädt. Wer schon am Berufskolleg ist, hat Letzteres etwa in Form einer Ausbildung zur Industriekauffrau oder zum Zerspanungsmechaniker gemacht. Ansonsten sollten die Interessierten vor allem viel Motivation mitbringen – denn das Abitur in nur neun Monaten zu absolvieren sei durchaus eine Herausforderung.

„Die Allgemeine Hochschulreife bereitet auf ein Universitätsstudium vor – daher ist es hilfreich, wenn man schon über eine gewisse Eigenständigkeit im Lernen verfügt“, sagt Mühlenstädt. Wer das Abitur in dieser Form machen möchte, dem wird der Einstieg durchaus leicht gemacht. Eine Bewerbungsfrist für die Teilnahme am Abiturjahrgang gibt es nicht, ein Anruf beim oder eine E-Mail an das Berufskolleg reicht, um alle weiteren Details zu klären.

Und auch wenn die neun Monate anstrengend werden dürften, würden die Schüler umfassend am Berufskolleg in Hückeswagen betreut. „Wir bieten eine individuelle Betreuung, sind digital sehr gut ausgestattet und haben innovative Unterrichtskonzepte. Wir haben bemerkt, dass die Teilnehmenden im Verlauf des Dreivierteljahres in der Abiturklasse noch einen großen Entwicklungsschritt machen, was die eigene Persönlichkeit und die Studierfähigkeit angeht“, sagt Mühlenstädt.

Die Klausuren für die Allgemeine Hochschulreife werden dann im kommenden Jahr im Mai 2023 geschrieben, Prüfungsfächer sind Deutsch, Englisch und Mathematik sowie das jeweilige berufliche Fach – Betriebswirtschaftslehre für die kaufmännischen Teilnehmenden oder Maschinenbautechnik für die technischen.