Am Fürstenberg in Hückeswagen gab es viele Veränderungen

Mein Hückeswagen : Die Geschichte vom Schmitz‘ Berg

Das Foto von der früheren Fürstenbergstraße vor dem Ausbau. Die kleineren Bilder zeigen die ersten Häuser auf dem Fürstenberg sowie Brigitte und Gerd Schmitz. Foto: collage heike karsten

Hückeswagen Gerhard Schmitz ist am Fürstenberg aufgewachsen und lebt dort noch heute mit seiner Familie.

So wie dem engagierten Hückeswagener Ernst Müller die ehemalige Holzbrücke an der Wupper-Vorsperre gewidmet war, so hat auch die Familie Schmitz auf dem Fürstenberg inoffiziell eine eigene Straße – nämlich die steile Gasse, die von der Fürstenbergstraße hoch zum Schillerplatz führt. Offiziell heißt der Weg Lessingstraße – allgemein im Volksmund bekannt aber als Schmitz‘ Berg. Im Haus Nummer 2 wohnen Gerhard und Brigitte Schmitz mit Tochter und zwei der insgesamt sieben Enkelkinder. Das Haus hatte der Großvater von Gerhard Schmitz, Ludwig Albert Schmitz, ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs, 1913, von der Firma Paul Frielingsdorf bauen lassen. Es war nach der Haeckerstahl-Villa die zweite Baumaßnahme auf dem Fürstenberg. Ringsum gab es damals nur Wiesen und Felder.

„Es war so etwas ähnliches wie sozialer Wohnungsbau“, sagt Gerhard Schmitz. Die Familie musste sich verpflichten, eine weitere Familie in ihrem Haus aufzunehmen. Und so wohnte die Familie Schmitz mit fünf Kindern und einer weiteren vierköpfigen Familie in dem kleinen Haus. Wasser gab es nur auf dem Flur, zwei Toiletten waren schon ganz modern im Haus untergebracht. Die Bewohner waren Selbstversorger mit Gemüse und Obstbäumen auf dem Grundstück und einem Stall für zwei Ziegen und Hühnern.

Info Häuser fielen der Stadtsanierung zum Opfer Straße verbreitet Nach dem ersten Anstieg der Fürstenbergstraße gegenüber der ATV-Halle, mussten drei Häuser weichen, damit die Straße im Rahmen der Stadtsanierung in den 1970er Jahren verbreitet werden konnte. Bagger Aber auch an der unteren Einfahrt von der Goethestraße aus verrichtete der Abrissbagger seinen Dienst. Hier standen die Schlosserei von Emil Haarhaus (abgerissen im Juni 1978), eine Schreinerei und das Haus des Schneiders Kappelan, das 1925 erbaut wurde. Auch diese Häuser mussten weichen, um die Einfahrt zum Fürstenberg zu vergrößern.

1903, also schon vor dem Bau des Hauses, wurde Franz Schmitz sen. geboren, der Vater von Gerhard Schmitz. 1950 kam Gerhard Schmitz zur Welt, der zusammen mit seinen vier Geschwistern – darunter Franz Schmitz jun., ehemaliger Lehrer, Rektor der Hauptschule und erster Museumsleiter in der Schloss-Stadt Hückeswagen – auf. Er erinnert sich noch gut an die Zeit, in der die Baumaßnahmen auf dem Fürstenberg, der zuvor „Vogelsberg“ hieß, ihren Lauf nahmen. Nach und nach seien die Wiesen verschwunden, die sich im Winter aufgrund der Hanglage wunderbar zum Ski- und Schlittenfahren eigneten – darunter auch die sogenannten Schäferswiesen der Viehhändler Schäfer und Röttgers. „Mit dem Bau der Häuser haben wir unsere Skigebiete verloren“, erinnert sich Gerhard Schmitz an eine aufregende Zeit für die Anwohner.

Der Schmitz‘ Berg war lange Zeit keine richtige Straße, sondern lediglich ein Hohlweg, der immer wieder mit Schotter aufgeschüttet werden musste, um nicht mit den Pferdewagen im Schlamm stecken zu bleiben. Für den Ausbau der Fürstenbergstraße Anfang der 1960er Jahre hinunter Richtung Weierbach mussten die Häuser der Familien Lamsfuß, Bauer und Häger abgerissen werden.



„Unter einem Haus befand sich damals ein Eiskeller“, berichtet Schmitz. Hier wurden große Eisblöcke an die Einzelhändler und Gastronomen verkauft – denn Kühlschränke waren bis zu den 1950er Jahren reiner Luxus in Hückeswagen. Die Straße wurde zudem abgesenkt, so dass die Grundstücke der Häuser am darüberliegenden Hang mit Stützmauern versehen werden mussten, die noch heute existieren.

Nach seiner Bundeswehr- und Ausbildungszeit kehrte Gerhard Schmitz 1974 in sein Elternhaus zurück und schuf sich dort ein kleines Idyll.

Das Miteinander an der Lessingstraße sei schon immer sehr gut gewesen. Früher hätte es sogar mal einen internen Wettbewerb im Hecke-Schneiden unter den Nachbarn gegeben, wobei jeder mit der schönsten Hecke prahlte.