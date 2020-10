Sport in Hückeswagen : Skigymnastik auch ohne Winterurlaub

Sport in Hückeswagen

Hückeswagen Beim ATV hat die Skigymnastik schon eine jahrzehntelange Tradition. Am Sonntag begann ein neuer Kursus unter Corona-Bedingungen. Trainiert werden Ausdauer, Kondition, Balance und Koordination. Es darf mitgemacht werden.

Ob es in diesem Winter überhaupt möglich sein wird, in den Skiurlaub zu fahren, weiß Familie Dörpinghaus aus Hückeswagen nicht. „Man kann ja nicht planen“, sagt Sabine Dörpinghaus. Zur Skigymnastik im ATV geht sie dennoch – und zwar gleich mit der ganzen Familie. „Es macht Spaß, man wird fit dadurch und es ist eine schöne Familienaktion“, fügt Ehemann Jörg Dörpinghaus hinzu. Auch ihren Kindern Pia (16) und Matteo (14) macht der Sport am Sonntagmorgen Spaß. „Ich fahre gerne Ski, und ohne Vorbereitung tun mir sonst die Waden weh“, sagt der 14-Jährige.