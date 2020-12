Jugendzentrum in Hückeswagen : Alte Grillhütte am Juze abgerissen

Hückeswagen Für eine neue Hütte muss das Gelände noch begradigt und gepflastert werden.

Ende vergangenen Woche war es soweit: Die marode Grillhütte an der Mehrzweckhalle, beliebter Treffpunkt für die Jugendlichen am Jugendzentrum, wurde von einem Bagger abgerissen. „Die Hütte ist einfach nicht mehr standfest gewesen, Regen und die schwarzen Ameisen haben ihr letztlich den Garaus gemacht“, sagt Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke.

Zuvor hatte das Juze-Team selbst Hand angelegt und die alte Hütte entkernt. Nachdem nun ein Bagger, der derzeit im künftigen Neubaugebiet Eschelsberg und der neuen Löwen-Grundschule eingesetzt ist, kurzen Prozess mit dem noch stehenden Rest gemacht hatte, ist wieder Eigenarbeit gefragt. „Wir haben schon eine neue Hütte, die wir aufbauen werden. Zuvor muss aber noch das Gelände begradigt und gepflastert werden“, sagt Andrea Poranzke. Auch das werde in Eigenregie erledigt – zwar habe man ein Komplettangebot eingeholt. Das sei indes unbezahlbar gewesen. „Ich setze daher auf ehrenamtliche Unterstützung“, sagt die Stadtjugendpflegerin. Vielleicht könne sie ja sogar einen Garten-Landschaftsbaubetrieb dafür gewinnen, in ehrenamtlicher Tätigkeit dem Juze-Team und den Jugendlichen zu zeigen, wie man die Arbeiten umsetzen könne. Mit der Hütte wolle das Jugendzentrum gerade älteren Jugendlichen einen Ort geben, an dem sie sich aufhalten, im Garten am Feuer sitzen und sich auch aus dem Jugendzentrum etwas zurückziehen können. Auch in den wohl noch länger andauernden Corona-Bedingungen seien zusätzliche Räume eine wichtige Möglichkeit, um zu enges Aufeinandersitzen der Jugendlichen zu entzerren. „Wir können uns auch vorstellen, dass die Hütte in Eigenregie von den Jugendlichen verwaltet wird. Dass etwa einer oder eine den Schlüssel übernimmt, und die Hütte dann auch außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendzentrums begehbar ist“, sagt Andrea Poranzke.