Wipperfürther Veranstaltungszentrum nach Hochwasser-Katastrophe : Alte Drahtzieherei bleibt vorerst geschlossen

Das Team der „Alten Drahtzieherei“ in Wipperfürth musste während der Aufräumarbeiten viele Pausen machen. Foto: Timm Frößeler

Wipperfürth Die Geschäftsführung plant den Neustart wegen umfangreicher Sanierungen nicht vor September. Im Keller sind Technik, Lüftung, Heizung und die Elektronik untergebracht und installiert. Zudem lagern dort die Tische und Stühle für die Veranstaltungsräume sowie Materialien für die Küche.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, so hat die Hochwasser-Katastrophe auch das Wipperfürther Veranstaltungszentrum Alte Drahtzieherei, das in unmittelbarer Nähe zur Wupper liegt, stark zugesetzt. „Es hat uns mit voller Wucht getroffen“, sagt Sophie Weiß, Assistenz der Geschäftsführung. Im Untergeschoss stand das Wasser 1,70 Meter hoch auf einer Gesamtfläche von 600 Quadratmetern. „Das sind eine Million Liter Wasser“, sagt die Wipperfürtherin. Im Keller sind Technik, Lüftung, Heizung und die Elektronik untergebracht und installiert. Zudem lagern dort die Tische und Stühle für die Veranstaltungsräume sowie Materialien für die Küche. Die Kühlkammern seien von den Wassermassen förmlich aus der Wand gerissen worden. „Wir haben die letzten beiden Wochen damit verbracht, alles zu retten, was zu retten ist“, sagt Sophie Weiß.