Hückeswagener Amateurtheaterverein : Alles klar für „Wipperwagen“-Premiere

Tanja Pett (l.), Oliver Hecker (2. v. l.), Norbert Becker und Ute Joho spielen die beiden Paare in der „Wipperwagen“-Komödie „Schietwetter“, die am Freitag Premiere im Kultur-Haus Zach hat. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Für kommenden Freitag steht die Premiere des neuen Stückes des Amateur-Theatervereins im Kultur-Haus Zach an. Zurzeit wird für die Komödie „Schietwetter“ geprobt. Die Bergische Morgenpost verlost Eintrittskarten für die Premiere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Eine lange und anstrengende Vorbereitungszeit neigt sich ihrem Ende zu. Seit Sonntag steht im Kultur-Haus Zach die Kulisse für die nächste Eigenproduktion des Amateurtheatervereins „Wipperwagen“: „Schietwetter“ heißt – passend zur Jahreszeit – das Theaterstück von Jannes Frahmsen. Unter der Regie von Oliver Hecker hat sich der „Wipperwagen“ nach „Trennung für Feiglinge“ von 2018 wieder an eine leichte Komödie gewagt. „Wir haben einige Stücke im Internet gesucht, aber es ist gar nicht so einfach, ein Stück für vier Schauspieler zu finden“, sagt der Regisseur. Bei „Schietwetter“ waren sich die „Wipperwagen“-Mitglieder aber schnell einig. „Wenn man beim Lesen mehrmals laut lachen muss, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das Stück funktioniert“, ist Hecker überzeugt. Es sei die vierte Produktion im Jahresrhythmus, am kommenden Freitag ist die Premiere im Kultur-Haus Zach.

Zur Geschichte: Zwei Paare machen Urlaub in einem Ferienhaus an der nordfranzösischen Atlantikküste. „Das alleine macht aber noch keine Komödie“, erläutert Hecker. Deswegen ist eines der Paare frisch geschieden, das Ferienhaus befindet sich noch in beider Besitz, und normalerweise wechseln sie sich beim Besuch dort ab. Nun aber sind die ehemals Verheirateten mit ihren neuen Partner zeitgleich am Ort. Das sorgt natürlich für Spannung, Verwechslungen, Bosheiten von beiden Seiten und jede Menge komödiantischen Irrungen und Wirrungen. Neben Hecker, der die Rolle des Peter spielt, werden noch Ute Joho als dessen neue Freundin Manuela auf der Bühne stehen sowie Tanja Pett als Peters Ex-Frau Annette und deren neuer Freund Klaus-Dieter, der von Norbert Becker gespielt wird.

Info BM verlost fünf mal zwei Karten für die Premiere Termine Freitag/Samstag, 25./26. Oktober, jeweils 20 Uhr, im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7; Sonntag, 17. November, 17 Uhr, Alte Drahtzieherei Wipperfürth; Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr, CVJM-Haus in Remscheid-Lüttringhausen; Samstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, Bürgerhaus Radevormwald; Samstag, 28. März, 19.30 Uhr, im Westdeutschen Tournee-Theater (WTT) in Remscheid. Karten Tickets zu zehn Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße, und im Schreibwarengeschäft Cannoletta, Islandstraße; an der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.

Verlosung Wer heute, Dienstag, bis 24 Uhr unter Tel. 01379 88 67 11 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp10“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.

Die Woche vor der Premiere ist besonders aufregend, denn eine gewisse Anspannung macht sich bei allen Beteiligten breit. Vor allem dann, wenn das etwa zweistündige Stück erstmals im Ganzen geprobt wird. „Wir haben noch zwei große Proben und eine Generalprobe vor der Premiere. Wir proben seit März, aber am Stück haben wir es nur zweimal im April gelesen“, berichtet der Regisseur. Das Stück sei mit 100 Seiten Text durchaus sehr umfangreich. „Zu 90 Prozent sitzt er jetzt, wir haben das Ganze in 16 Szenen aufgeteilt und den Text dann als MP3-Dateien eingesprochen, so dass wir ihn immer hören konnten. Und dann hört man in der Tat nichts anderes mehr“, erzählt Hecker lachend. So hätte einer der Schauspieler nach der Premiere des Vorgängerstücks „Trennung für Feiglinge“ beim Abbau im Kultur-Haus Zach lachend ausgerufen: „Endlich wieder Radio hören!“

Erstmals dabei ist Tanja Pett aus Radevormwald. „Ich spiele seit 17 Jahren Kindertheater im Rader Kindergarten Kottenstraße. Dort gibt es eine Elterntheatergruppe, da habe ich schon die Hauptrollen in ,Pippi Langstrumpf’ oder ,Die kleine Hexe’ gespielt“, berichtet sie Da sie Hecker privat kenne und er sie schon öfter auf den „Wipperwagen“ angesprochen habe, habe sie sich nun dazu entschieden, im Amateur-Theaterverein mitzumachen. „Ich wollte das einmal ausprobieren. Ich bin jetzt doch ziemlich aufgeregt“, gesteht die Radevormwalderin lachend. Sie hoffe, dass die Aufregung verschwinde, sobald die ersten Sätze bei der Premiere gesprochen seien.

Der Unterschied zwischen Kinder- und Erwachsenentheater sei groß. „Kinder sind ein sehr dankbares Publikum“, sagt sie. Die kleinen Zuschauer würden viel schneller und unmittelbarer auf alles reagieren, was auf der Bühne passiere. Erwachsene zum Lachen zu bringen sei hingegen schon wesentlich schwieriger. „Außerdem ist man beim Kindertheater viel mehr auf der Bühne unterwegs. Das Erwachsenentheater lebt hingegen viel vom Dialog und den Texten“, sagt die Hobbyschauspielerin.