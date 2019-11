Bürgercafé in Hückeswagen : Allerhand schöner Kram für Frauen

Hückeswagen Zum ersten Mal luden die Ehrenamtlichen des Bürgercafes zum Basar für Frauen ein.

Margarete Coenen, Stadtlotsin der Ehrenamtsinitiative „Weitblick“, freut sich über die Lust am Stöbern. „Wir wollten in gemütlicher Runde mal einen Basar nur für Frauen auf die Beine stellen“, erklärt sie. Es gebe so viele Märkte für Kinderkleidung, ergänzt sie. Da sei im Bürgercafé eines Tage die Idee entstanden, eine ähnliche Veranstaltung für Frauen zu organisieren. Gedacht. Getan. Und so haben Hückeswagener Frauen ihre Kleiderschränke unter die Lupe genommen und aussortiert. Kleider, Schuhe und Taschen, Ketten, Ringe und Schals haben sie dabei zutage gefördert. „An manchen befinden sich noch die Preisschilder“, sagt Margareta Coenen, „wie das so ist.“ Aber viele der Teilnehmerinnen haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und überlegt, worauf sie verzichten können.

Die Stimmung allerdings ist auch zur Premiere schon bestens. Wer die alte Holztreppe in den ersten Stock hinter sich gelegt hat, wird zum Stöbern eingeladen – und zu Kaffee und Kuchen. Und so bildet sich zwischen den Büchern der Bibliothek bald eine muntere Damengruppe, die fröhlich plaudert und über kleine Fundstücke und gefundene Schnäppchen ins Gespräch kommen. Die einen stöbern gut gelaunt an den Tischen und Kleiderhaken. Andere entdecken auf ihrem eigenen Verkaufstisch plötzlich Stücke, in die sie sich neu verlieben. So hält Evelyn Oesinghaus irgendwann am Samstagnachmittag einen weißen Mantel mit schwarzen Stickereien in der Hand, probiert ihn an und blickt staunend in den Spiegel. Die Rückmeldungen der anderen Damen sind überwältigend, die Stimmung bestens und Evelyn Oesinghaus dreht sich vorsichtig in ihrem Kleidungsstück. „Also, wenn ich den heute nicht verkaufe, dann gebe ich ihm noch eine zweite Chance“, beschließt sie dann – und legt den Mantel fürs erste zurück zum Verkauf.