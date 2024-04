Gemeindeleben in Hückeswagen Neuer Aktionstag macht Lust auf Gemeinde

Zum ersten Mal haben die evangelische Kirchengemeinden Hückeswagen und Bergisch Born gemeinsam zum „Aktionstag für Familien“ eingeladen. „In den vergangenen Jahren hat die Arbeit mit Familien in unserer Gemeinde stark gelitten“, sagt Leo Kleinhans und erinnert auch an die Pandemie. Mit seiner Einstellung als Jugendleiter und Familienmanager sollen nun aber wieder ganz gezielt Jugendliche und Familien angesprochen werden. Und so liegt ein Neubeginn in der Luft. Der Aktionstag ist eine der deutlichen Spuren des Kurswechsels. Und die Idee geht auf: Mehr als 200 Besucher nehmen am Sonntag die Einladung an und schauen am Lindenberg vorbei. „Ich war ja schon optimistisch“, sagt Kleinhans und lacht, „aber das hatten wir nicht erwartet“. Für ihn und Presbyterin Iris Lewak ist es ein klares Zeichen: Familien haben auf diese Einladung gewartet. Das neue Angebot ist willkommen.