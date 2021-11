Pop-up-Malls in Bad Neuenahr : Ein Stück Normalität für den Einzelhandel

Eine der beiden Pop-up-Malls in Bad Neuenahr von außen. Foto: wow Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Zwei Pop-up-Malls sind in Bad Neuenahr-Ahrweiler errichtet worden. Darin sind lokale Einzelhändler untergebracht, deren Ladengeschäfte von der Flutkatastrophe zerstört wurden. Doch viele Kunden bleiben aus.

Not macht erfinderisch – das wird jetzt etwa vier Monate nach der verheerenden Flut im Ahrtal deutlich. Noch lange ist etwa in vielen Teilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler so etwas wie Normalzustand nicht erreicht. Betroffen ist davon auch der Einzelhandel. Die Werbegemeinschaft, Einzelhändler und die Stadtverwaltung haben daher Mitte November eine Idee umgesetzt, die zumindest für ein bisschen Erleichterung sorgen soll – zwei Einkaufszeilen für einen gewissen Zeitraum, auf Neudeutsch: Pop-up-Malls.

„Unser Geschäft hat vollkommen unter Wasser gestanden, das Haus an der Kreuzstraße nicht weit von der Ahr entfernt ist seitdem geschlossen und muss komplett zurückgebaut und entkernt werden“, sagt Astrid Borens, langjährige Mitarbeiterin bei Ahrland – Dankos Weinladen. Der Wein- und Feinkostladen ist zusammen mit einigen anderen lokalen Einzelhandelsgeschäften provisorisch in einer der beiden Pop-up-Malls untergekommen. Das sind Containerbauten, in denen es Ende November bereits schön adventlich eingerichtet ist.

Pop-up-Mall Bad Neuenahr Foto: Wolfgang Weitzdörfer

„Zwei Stück gibt es davon: eine in Bad Neuenahr, in der auch wie unser Geschäft eingerichtet haben, die andere in Ahrweiler“, berichtet Astrid Borens. Dass dies keine kurze Übergangslösung ist – und dass die Wiederaufbauarbeite auch noch lange nicht abgeschlossen sind – zeigt die Tatsache, dass die Pop-up-Mall zunächst einmal für zehn Monate aufgestellt bleiben soll. „Wann wir wieder in unser eigentliches Geschäft zurückkommen können, ist noch völlig offen“, sagt Astrid Borens, die seit 24 Jahren in Dankos Weinladen arbeitet.