Schulbusverkehr in Hückeswagen Ärger über Ausfall von Schulbuslinie 5

Morgens fahren die Busse der Linie 5 weiterhin: Zwei kommen von Dhünn und fahren die Haltestellen ab Scheideweg wie gewohnt an, einer kommt aus Durholzen und biegt an der Kreuzung in Dreibäumen von der L 80 nach links in Richtung Scheideweg ab. Mittags kann dieser Bus jedoch nicht eingesetzt werden, weil er in der engen Ortsdurchfahrt nicht drehen kann. Und offensichtlich kann er auch nicht nach rechts auf die L 80 Richtung Bergisch Born abbiegen. Auf der Internetseite der Grundschule Wiehagen heißt es: „Die Haltestellen (...) Stoote, Strucksfeld, Dreibäumen auf der L 101 entfallen mittags aufgrund der Baustelle und mangels für Busse geeigneter alternativer Fahrtrouten.“ Die L 80 sei für den Busbetrieb in Richtung Dreibäumen ebenfalls nicht befahrbar. Auf Anfrage unserer Redaktion bei der OVAG hieß es dazu: „Aufgrund betrieblicher Hintergründe können wir nichts anderes machen.“