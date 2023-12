Adventssänger aus Herweg ziehen durch Hückeswagen Ein Ständchen für die Adventssinger

Normalerweise sind es die Adventssänger, die am ersten Adventswochenende mit Liedern und Gedichten durch die Außenortschaften ziehen, und den dort lebenden Gemeindemitgliedern einen Besuch abstatten. In dieser Mission waren am Samstag unter anderem Frauke Walder, Martina Mobini und Gesa Schaible unterwegs. Im Haus der Eheleute Thiele kamen sie jedoch selbst in den Genuss eines Ständchens, als Werner Thiele seine Mandoline hervorholte und darauf „Alle Jahre wieder“ spielte. Das Ehepaar bleibt immer zu Hause, wenn sich die Adventssänger angekündigt haben. „Natürlich gehen wir dann nicht weg, wir freuen uns doch schon immer sehr darauf“, sagte Irmhild Thiele. Nach drei Liedern samt Gitarrenbegleitung und einem Gedicht durften die Sängerinnen auch gleich die frisch gebackenen Weihnachtsplätzchen probieren.