Bürgerantrag in Hückeswagen : ADFC will eine fahrradfreundlichere Stadt

Hückeswagen Der Hückeswagener Stadtverwaltung und der Politik liegen zwei Anträge zur Diskussion vor.

Alfons Herweg und Matthias Müssener sind leidenschaftliche Fahrradfahrer und Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Als solche wollen sie nun die Stadt in die Pflicht nehmen, für ein fahrradfreundlicheres Hückeswagen zu sorgen. Zwei Bürgeranträge haben die Männer an den Bürgermeister geschickt, die im nächsten Haupt- und Finanzausschuss am 25. Mai vorgestellt und diskutiert werden sollen. Die Politiker sollen ein Planungsbüro mit der Erstellung einer Radwegeinfrastrukturplanung beauftragen. Zudem soll die Stadt Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW (AGFS) werden. Und zur Koordination und Abstimmung des interkommunalen Radverkehrs soll die Stadt eine Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen anstreben.

Das Radfahren habe auch eine wichtige Funktion beim Abbau von motorischen Defiziten bei Kindern. Das Fahrrad spiele bei der Entwicklung des ländlichen Raums eine wichtige Rolle, und auch könne es die Schloss-Stadt zukunftsfähiger machen. „Hückeswagen ist in seiner Verkehrsinfrastruktur seit Jahrzehnten auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet“, heißt es in dem Antrag. Diese Entwicklung soll durchbrochen und dem Fahrradverkehr mehr Bedeutung zugemessen werden. Herweg und Müssener fordern, dass die Stadt Fördermittel des Bundesverkehrsministeriums abruft, das den bundesweiten Ausbau des Radverkehrs bis Ende 2023 mit 1,45 Milliarden Euro fördern will. „Hückeswagen kann hier Vorreiter werden und Beispiel für andere Kommunen in topographisch schwieriger Landschaft sein, betrachtet man allerdings die Möglichkeiten des e-mobilisierten Radverkehrs ergeben sich gänzlich neue Möglichkeiten“, schreiben die ADFC-Mitglieder. Die Radwegeinfrastrukturplanung soll dabei die Funktion erfüllen, die verschiedenen Wohnquartiere mit den Bereichen Arbeiten, Schule, Einkaufen und Freizeit so zu verbinden, dass es Spaß macht auf’s Rad zu steigen. „Dieser Transformationsprozess wird sicherlich Jahrzehnte dauern und langen Atem erfordern“, schreiben sie in dem Antrag. Ein Einstieg in diese Aufgabe sei jedoch nie sinnvoller und auch nie einfacher als heute. Die Beleuchtung der Radtrasse begründen Herweg und Müsserner damit, dass die Radtrasse nicht nur von Radfahrern genutzt wird. Fußgänger seien abends „unbeleuchtet“ unterwegs und so ein Risiko. „Für alle Nutzer würde sich das objektive und subjektive Sicherheitsempfinden mit einer Beleuchtung deutlich erhöhen.“ Für die B 237 bei Dörpe fordern sie ein Hinweisschild für Autofahrer auf querende Radfahrer. Kraftfahrzeuge, die aus Richtung Bergisch Born kämen, dürften bis zur Ortschaft Dörpe 50 Kilometer pro Stunde fahren und die Geschwindigkeit dann auf 70 km/h erhöhen, dieselbe Geschwindigkeitsbegrenzung gelte für die Gegenrichtung.