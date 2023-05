Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV in Hückeswagen ADFC: Bürger sollen sich an Mobilitätskonzept beteiligen

Es geht darum, dass auch künftig die Interessen von Radfahrern, Fußgängern und des Öffentlichen Personennahverkehrs vernünftig und sinnvoll berücksichtigt werden – für eine Mobilität der Zukunft. Deshalb appelliert jetzt auch der ADFC Hückeswagen an alle Bürger, sich am Mobilitätskonzept des Oberbergischen Kreises zu beteiligen. Bereits seit März gibt es die Möglichkeit, sich aktiv in die Zukunftskonzeption der Mobilität im Kreis einzubringen. Im Zuge einer Bürgerbeteiligung werden dabei Bedürfnisse abgefragt und letztendlich Weichen gestellt.