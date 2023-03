Hückeswagener Ortsverein benötigt professionelles Werkzeug ADFC hofft auf Förderung durch „Leader“

Herweg stellt klar: „Unser monatliche Selbsthilfe-Werkstatt soll keine Konkurrenz zu den kommerziellen Werkstätten sein.“ So sei er froh, dass es mit der Übernahme des Geschäfts am Bahnhofsplatz durch Radsport Nagel wieder einen Fahrradhändler in Hückeswagen gebe. Aber manche Geschäfte würden Reparaturen älterer oder nicht bei ihnen gekaufter Fahrräder nicht mehr annehmen, hat er festgestellt.