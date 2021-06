Radfahren in der Schloss-Stadt : ADFC hat jetzt auch Ortsgruppe in Hückeswagen

Matthias Müssener (l.) und Alfons Herweg sind die Sprecher der neuen ADFC-Gruppe für Hückeswagen. Foto: Müssener

Hückeswagen Der Kreisverband des Fahrradclubs möchte in den Städten im Kreis präsenter auftreten – auch in der Schloss-Stadt. Die zwei zentralen Forderungen des ADFC in Hückeswagen: eine Radwegeinfrastruktur. Und die Stadt soll der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte beitreten.