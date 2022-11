Neue Gebührensätze beschlossen Abwassergebühren in Hückeswagen steigen ab dem kommenden Jahr

Drei Jahre lang sind die Gebühren für die Abwasser-Beseitigung stabil geblieben, zum neuen Jahr werden sie nun aber steigen – allerdings für die meisten Haushalte in Hückeswagen nur moderat. Denn die mit Abstand meisten Häuser sind ans Kanalnetz angeschlossen und für die liegt die Gebühren-Steigerung bei nur knapp 2,3 Prozent. Konkret: Bislang zahlten die Kanalbenutzer 3,96 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser, ab dem kommenden Jahr werden es dann 4,05 Euro sein. Für die Berechnung der Menge an Schmutzwasser pro Haushalt wird der Verbrauch an Frischwasser zugrunde gelegt. Wer beim Wasserverbrauch spart, kann also auch seine Kosten für das Abwasser senken.